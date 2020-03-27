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رياضة

محمد فضل: اللجنة الخماسية ليس لها مصلحة في لوائح اتحاد الكرة

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لتسيير أعمال اتحاد الكرة المصري، حقيقة تفصيل بنود لائحة اتحاد الكرة للإطاحة أو إفادة شخصيات معينة في انتخابات الاتحاد القادمة.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة الخماسية ليس لها مصلحة في لوائح اتحاد الكرة، نحن لا نستفيد من شيء، لا نضع لوائح لإبعاء أشخاص معينة، نحاول إيصال الكرة المصرية لمرحلة العالمية."

وأضاف فضل: "لم يحدث من قريب أو بعيد أن المهندس هاني أبوريدة قد تحدث معنا من أجل وضع بعض اللوائح والقواعد الخاصة بالانتخابات، من ضمن مهامنا إدارة الإنتخابات القادمة."
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