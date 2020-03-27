محمد فضل: اللجنة الخماسية ليس لها مصلحة في لوائح اتحاد الكرة





وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة الخماسية ليس لها مصلحة في لوائح اتحاد الكرة، نحن لا نستفيد من شيء، لا نضع لوائح لإبعاء أشخاص معينة، نحاول إيصال الكرة المصرية لمرحلة العالمية."





وأضاف فضل: "لم يحدث من قريب أو بعيد أن المهندس هاني أبوريدة قد تحدث معنا من أجل وضع بعض اللوائح والقواعد الخاصة بالانتخابات، من ضمن مهامنا إدارة الإنتخابات القادمة."

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لتسيير أعمال اتحاد الكرة المصري، حقيقة تفصيل بنود لائحة اتحاد الكرة للإطاحة أو إفادة شخصيات معينة في انتخابات الاتحاد القادمة.