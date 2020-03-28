شاهد.. هروب طيارين خوفا من كورونا

انتشر فيديو، لإحدى كاميرات المراقبة في مطار نيودلهي الهندية لطيار ومساعد من طائرتهما بعد أن شكا في إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الهندية التي نشرت مقطع الفيديو، أن الطائرة هبطت بعد أن قرر الطياران الهرب من غرفة القيادة بدلات من المقصورة كما هو المعتاد بسبب الاشتباه في ركاب مصابين.

وتم تداول الفيديو مستخدمي التواصل الاجتماعي خاصة وأن اللقطات أظهرت خروج الطيارين من غرفة القيادة ومحاولاتهما للنزول على الدرج بشكل لم نشهده من قبل.

كما أعلن المتحدث باسم شركة الطيران " إير آسيا " بأنه تم الإبلاغ عن ركاب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتملك الخوف من الطيارين ولذلك اضطرا إلى خوض هذه المغامرة للنجاة بنفسيهما من الإصابة بفيروس كورونا.