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رياضة

هاني حتحوت يكشف موقف رمضان صبحي واللاعبين المعارين بعد انتهاء فترة عقودهم.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 12:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم، يبحث حاليا حل أزمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم في الصيف المقبل وتحديدا 30 يونيو 2020.

وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يبحث موقف اللاعبين المعارين، أمثال رمضان صبحي مع الأهلي، خاصة بعد توقف منافسات الموسم الكروي الحالي، وعدم وجود موعد محدد لـاستئنافها من جديد حتى الآن.

وأوضح هانى حتحوت، أن الـ"فيفا"، وضع خطة للاعبين الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم الصيف المقبل، حيث قرر استمرارهم مع الفريق الحالي لحين انتهاء الموسم الكروى الحالي بشكل نهائي،  حتى بعد مدة انتهاء العقد فى "30 يونيو"، وفي حال تداخل المواسم أو فترات التسجيل،  ولم يتم الاتفاق بين جميع الأندية؛ تكون الأولوية للنادي السابق،  بأن يستكمل اللاعب الموسم معه بالقائمة الأصلية،  من أجل الحفاظ على نزاهة البطولات المحلية.
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