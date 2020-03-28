هاني حتحوت يكشف موقف رمضان صبحي واللاعبين المعارين بعد انتهاء فترة عقودهم.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم، يبحث حاليا حل أزمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم في الصيف المقبل وتحديدا 30 يونيو 2020.





وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يبحث موقف اللاعبين المعارين، أمثال رمضان صبحي مع الأهلي، خاصة بعد توقف منافسات الموسم الكروي الحالي، وعدم وجود موعد محدد لـاستئنافها من جديد حتى الآن.



