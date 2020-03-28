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محافظات

هل تقتل مياه البحر المالحة فيروس كورونا ؟ .. الصحة تجيب

السبت 28/مارس/2020 - 02:00 ص
الشواطئ
الشواطئ
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ايمن محمود
أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح  أن الدراسات الطبية حتى الآن لم تثبت  تأثير  انتقال  فيروس كورونا  في مياه البحر.

وأضاف أن هذا الفيروس من الفيروسات الجديدة والتي يعكف أطباء العالم على دراسته ودراسة كيفية انتقاله وطرق علاجه.

وأشار أن أي تجمعات للمواطنين يعد بيئة خصبة لانتقال  الفيروس من شخص لآخر.

 وأوضح أن الدولة أصدرت قرارات واضحة بمنع  التجمعات أيا كان نوعها  لمنع انتشار  وانتقال الفيروس.

وقال إن  جميع المستشفيات بمطروح  في حالة تأهب تام واستعداد  لتقديم  خدمات مميزة للمرضى مع التعامل الفوري مع أي حالة اشتباه بالفيروس  طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
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