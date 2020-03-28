هل تقتل مياه البحر المالحة فيروس كورونا ؟ .. الصحة تجيب

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الدراسات الطبية حتى الآن لم تثبت تأثير انتقال فيروس كورونا في مياه البحر.





وأضاف أن هذا الفيروس من الفيروسات الجديدة والتي يعكف أطباء العالم على دراسته ودراسة كيفية انتقاله وطرق علاجه.





وأشار أن أي تجمعات للمواطنين يعد بيئة خصبة لانتقال الفيروس من شخص لآخر.





وأوضح أن الدولة أصدرت قرارات واضحة بمنع التجمعات أيا كان نوعها لمنع انتشار وانتقال الفيروس.



