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توك شو

وائل الإبراشي عن تجمعات الناس على الشواطئ: فاكرين نفسهم في إجازة.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 12:43 ص
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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محمد حليم قنديل

علق الإعلامى وائل الإبراشى، على قرار حظر التجول الذى طبق فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف كبير بين ساعات الصباح والمساء،إلا أن المصريين أكثر التزمًا فى فترات الليل.

 وتابع:"رغم أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يتخلوا عن ثقافة التجمعات فى الفترة النهارية وبخاصة على الشواطئ كما لو كان الأمر نحن فى إجازة وليس فى أمر احترازى للوقاية من فيروس كورونا القاتل".

وأضاف وائل الإبراشى خلال برنامجه  "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن مصر فى حالة تحصين وعليه الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددًا على أن العالم يعيش حالة من الفزع الشديد، نظرًا لم وجود دولة  لم يطالها الوباء، وتابع:"ألف حالة وفاة فى إيطاليا خلال يوم واحد وهذا مؤشر خطير ..هناك إحباط عالمى يتعلق بالوباء".

واستعرض الإبراشى، فيديو لتجمعات على شاطئ الإسكندرية، واصفًا الأمر بالكارثة والمصيبة، كون التجمعات والأسواق قنابل موقوتة وعلينا إعادة النظر فيها لكي يتم القضاء عليها بشكل عملى لحماية المصريين، وتابع:" هذا موت بطئ".

وأشار إلي أن، تجمعات المصريين قنابل موقوتة فى ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا ويجب أخذ جميع احتياطاتنا من أجل عبورنا لتلك الأزمة الخطيرة.

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