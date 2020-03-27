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أخبار العالم

إيران تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن العلماء المحتجزين

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:55 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
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قسم الخارجي
اتهمت إيران الولايات المتحدة باحتجاز علماء إيرانيين، متعمدة عدم الإفراج  عنهم.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة تحتجز عدة علماء إيرانيين دون أي تهمة أو بإتهامات ملفقة بانتهاك الحظر ولا تفرج عنهم.

وأضاف ظريف في تغريدته، إن الولايات المتحدة تمتنع حتى عن منح إجازة علاجية للأشخاص الأبرياء المعتقلين في سجون مرعبة خلال فترة انتشار كورونا، مخاطبا السلطات الأمريكية قائلا "أطلقوا سراح رجالنا".

ولم يكشف الوزير الإيراني هوية العلماء أو السبب الحقيقي لاحتجازهم.


في وقت سابق أعلنت السلطات في إيران تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في ايران 2378 حالة.
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