وزير التعليم: تسهيلات لطلاب المدارس الدولية وماحدش هيسقط بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الدولية في مصر عددها لا يتعدى 320 مدرسة من إجمالي 55 ألف مدرسة موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أولياء أمور طلاب هذه المدارس الدولية يعلمون جيدا أن الجهة التي تعتمد امتحانات أبنائهم في هذه المدارس هي جهات غير مصرية.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يكون النجاح من سنة لأخرى بالنسبة لطلاب النقل في المدارس الدولية، من خلال تقديم المشروعات البحثية هذا العام، وهذا هو قرار هذه المدارس، فهذا هو الحل الوحيد في ظل غياب الامتحانات.



