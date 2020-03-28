أهم الأخبار.. وفاة 30 شخصا بسبب كورونا.. رحيل جورج سيدهم .. كارثة زحام شواطئ الإسكندرية والسخنة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة





حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعدما أعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.





طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، المواطنين بشأن استرداد المصروفات التي دفعوها، مؤكدا:"الموضوع قيد البحث والوزارة ستتدخل بشكل رسمي لحل الأزمة ولكن ليس قبل شهر أغسطس".





كارثة حقيقية شهدتها مصر اليوم الجمعة، بعد توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، في العين السخنة والعجمي ورأس سدر، معتقدين بذلك أنهم يهربون من حظر التجوال، لكنهم لا يعلمون أنهم بذلك أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل.





واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات





قالت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بـ فيروس كورونا حول العالم و أن أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم وأكثر من 20 ألف حالة وفاة





انطلق منذ قليل حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام لايف بدون جمهور لأول مرة في مصر ضمن مبادرات خليك بالبيت التي تدعو المصريين للبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



