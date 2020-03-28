حقيقة أم شائعة.. إصابة محمد مجدي بفيروس كورونا.. زوجته: اللاعب بخير ومدرب الفريق مجرد سخونة

ويرصد لكم موقع صدى البلد الإخباري الحقيقة الكاملة حول تعرض اللاعب محمد مجدي للإصابة بفيروس كورونا.



البداية من زوجته:-



أكدت زوجة محمد مجدي، مدافع الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي، أن حالته تحسنت كثيرًا بعد دخوله الحجر الصحي اليوم الجمعة.



وأضاف زوجة مدافع الإسماعيلي :" درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيرًا مقارنة بحالته في الصباح".



وعن تسبب الجراحة التي أجراها في الرأس في ارتفاع درجة حرارته قالت:" لم يقم بجراحة بالمعنى الدقيق، ولكن حالته تحسنت وفي انتظار نتيجة التحاليل.



ومن جهة أخري أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي،أ نه حتى الآن لم يتم تأكيد إصابة اللاعب بفيروس كورونا، ولكن اللاعب أخطأ فى نشر صورته عبر موقع التواصل الإجتماعي، حيث أنه موهوم مثل باقي الشعب المصرى، وهو يعاني من نزلة برد شديدة وبإذن الله ستكون النتيجة سلبية.



وحرص نجوم الرياضة المصرية على مساندة محمد مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والأطمئنان على حالتة الصحية رغم عدم ثبوت إصابته بفيروس كورونا حتي الآن.





ولم تمر سوى ساعات قليلة ليتمكن م حمد مجدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإسماعيلي من الخرج من الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة تحاليا "كورونا" سلبية.



وأكد الإعلامي هاني حتحوت إن محمد مجدى، مدافع الإسماعيلي، خرج من الحجر الصحي بعدما ثبت عدم إصابته بوباء كورونا المستجد.





ومن جهة أخرى أوضح اللاعب مدحت فقوسة نجم النادي الإسماعيلي على خروج محمد مجدي رسميا من الحجر الصحي، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها اليوم في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية.









يذكر أن محمد مجدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإسماعيلي، أعلن، الجمعة، أنه يتواجد في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر لاعب الدراويش بنشر صورة له وهو يرتدى الكمامة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» مصحوبة بتعليق: «اللى بيحبنى يدعيلى أنا فأوضه الحجر الصحى بطلب من كل الناس أنها تدعيلى».





شهد الوسط الرياضي المصري حالة من التأهب والخوف عقب تداول بعض المعلومات عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق محمد مجدي بفيروس كورونا ،وتواجده في الحجر الصحي اليوم بأحد مستشفيات الإسماعيلية٫