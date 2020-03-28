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صاحبة الصورة الشهيرة لمجدي يعقوب بفنار المكس: أراه ملاكا

السبت 28/مارس/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سي بي سي"،  الفنانة السكندرية الشابة سارة رجب، والتي قامت برسم جدارية للدكتور مجدي يعقوب، على جدار فنار المكس غربي المدينة الساحلية ضمن المبادرة التي دشنها حزب مستقبل وطن "الإسكندرية أجمل ..بينا".

وقالت  سارة:" اري الدكتور مجدى يعقوب كـ الملاك ولو كانت تملك الإمكانية ان ترسمه في كل شوارع مصر لما ترددت لحظة واحدة".

وتهدف المبادرة  التي أطلقها حزب مستقل وطن إلى مشاركة الشباب في تجميل الأحياء والشوارع بالجهود الذاتية، ومواجهة القبح ونشر الوعي البيئي، في إطار مبادرة أمانة الشباب بالمحافظة.

برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

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