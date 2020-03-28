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تعليم

مدينة الإنسانية لعالم بلا عنصرية.. مشروع تخرج لطلاب الأزهر

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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نهلة الشربيني
يؤمن كثير من طلاب الأزهر الشريف في حق توثيق الأزهر لفاعلياته.. فقرر مجموعه من طلابه أن يكون مشروع تخرجهم  حملة عن توثيق وإظهار ما تم العمل عليه خلال عام ونصف بقيادة فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.. 

كثرت الاعاءات حول الأزهر الشريف منها تبنيه الفكر المتشدد بالرغم من أن جهود الأزهر في نشر الوسطية والتسامح لا تعد ولا تحصى وكان من آخر هذه الجهود " وثيقة المواطنة" التي تدعو إلى السلام والحب بين جميع البشر دون النظر إلى دينهم أو عرقهم وقام فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعوة البابا فرانسيس لتدشينها. 
 
 يشارك في مشروع التخرج الطالب"المهتدي بالله محمد، عبدالرحمن جلال جودة، عبد العزيز مصطفي رمضان، إبراهيم سعيد عبد الفتاح، محمد مجدي محمد، عبد الحليم محمد، شريف رضا ابراهيم، أحمد سامي، عبد الرحمن سمير، محمد احمد حسن" تحت إشراف د، محمد طلعت و د، محمد فؤاد.

ودا لينك الفيديو : https://www.facebook.com/102643581383647/posts/102658801382125/?sfnsn=scwspmo&extid=TuP7GS0gDs1taiIM&d=n&vh=e
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