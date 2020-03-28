أخبار الرياضة السعودية.. الاتفاق يعلق على إصابة أزارو بكورونا.. والاتحاد الآسيوي يستعين بالقحطاني لمواجهة الفيروس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:













أكد خالد الناصر، مدير المركز الإعلامي في نادي الاتفاق السعودي، أنه لا صحة للشائعات التي تحدثت عن إصابة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بفيروس كورونا.













كشف فيصل بن تركي، عن أكبر خطأ ارتكبه أثناء فترة رئاسته نادي النصر، وأمنية لم تتحقق منذ توليه المنصب وحتى الرحيل عنه.













نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيديو لبعض من نجوم الكرة الآسيوية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي انتشر بشكل كبير بالدول الآسيوية خلال الفترة القليلة الماضية.







