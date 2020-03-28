AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دلال عبد العزيز تكشف رد فعل سمير غانم بعد خبر وفاة جورج سيدهم

السبت 28/مارس/2020 - 12:48 ص
سمير غانم وجوروج
سمير غانم وجوروج سيدهم
Advertisements
حمزة شعيب
نعت الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان الراحل جورج سيدهم، مشيرة إلى أنه أحد رموز المسرح المصري، ومن الصدف الغريبة أن يرحل في اليوم العالمي للمسرح الذى يصادف 27 مارس ، وتابعت: "فقدنا أهم نجوم المسرح العالمي وهو من اكتشفني عام 1980 وقدمني لسمير غانم".

ولفتت "دلال عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أنها لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها وتابعت: "قال لي الفن مفهوش واسطة لو انتى كويسة هيخدوكى.. عام 92 عملت حب فى التخشيبة معاه  وكانت نقلة مسرحية كبيرة فى حياتى المهنية".

واستكملت قائلة:"كان الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبى .. كان صعيدى مصرى أصيل ووفى وكريم جدًا ويحب جميع أصدقائه وهو الذى عرفنى بالفنانة نادية لطفى".

وفى سياق متصل أكدت الفنانة دلال عبد العزيز،إلى أن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفى حتى رحل عن عالمنا، وتابعت:" لم نستطيع أن خبره برحيل الفنانة نادية لطفى نظرًا لعلاقته القوية بها وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة".

وكشفت دلال عبد العزيز، عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن الفنان سمير غانم،   ، نظرًا للعلاقة القوية والطويلة التى جمعت الاثنين، وتابعت:"بدأو من الصفر ونحتو في الصخر..هو الآن مش قادر يتكلم هو مبلم الآن بعدما علم بالخبر من أحد الصحفيات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دلال عبد العزيز عن نادية لطفي: ادعوا لها بالشفاء العاجل

لحظة دفن نادية لطفي في مقابر الأسرة.. صور

50 صورة من جنازة نادية لطفي

سر غياب يسرا عن جنازة نادية لطفي

جنازة نادية لطفى.. انهيار الهام شاهين ودلال عبد العزيز.. سر غياب يسرا عن تشييع الجثمان .. ودفنها بجوار رفيقة دربها

نهال عنبر: نادية لطفي كانت تتواصل مع الجميع حتى في مرضها

ترشيحاتنا

الخارجية: تصور متكامل عن كيفية إعادة المصريين العالقين في الخارج

الرئيس الإيطالي: على أوروبا إدراك خطورة وضع انتشار كورونا قبل فوات الأوان

في تصريحات جديدة .. وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

الصحة العالمية تعلن خبرًا غير سار للشباب

لطلاب المدارس .. استعلم عن الكود الخاص بالتعلم عن بعد الان عبر هذا الرابط

أمريكا تسجل 18 ألف إصابة و245 وفاة خلال يوم بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهزيمة كورونا.. الرسم على "الكمامات" للتشجيع على ارتدائها في غزة

بفستان فضى.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل