دلال عبد العزيز تكشف رد فعل سمير غانم بعد خبر وفاة جورج سيدهم

نعت الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان الراحل جورج سيدهم، مشيرة إلى أنه أحد رموز المسرح المصري، ومن الصدف الغريبة أن يرحل في اليوم العالمي للمسرح الذى يصادف 27 مارس ، وتابعت: "فقدنا أهم نجوم المسرح العالمي وهو من اكتشفني عام 1980 وقدمني لسمير غانم".





ولفتت "دلال عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أنها لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها وتابعت: "قال لي الفن مفهوش واسطة لو انتى كويسة هيخدوكى.. عام 92 عملت حب فى التخشيبة معاه وكانت نقلة مسرحية كبيرة فى حياتى المهنية".





واستكملت قائلة:"كان الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبى .. كان صعيدى مصرى أصيل ووفى وكريم جدًا ويحب جميع أصدقائه وهو الذى عرفنى بالفنانة نادية لطفى".





وفى سياق متصل أكدت الفنانة دلال عبد العزيز،إلى أن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفى حتى رحل عن عالمنا، وتابعت:" لم نستطيع أن خبره برحيل الفنانة نادية لطفى نظرًا لعلاقته القوية بها وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة".





وكشفت دلال عبد العزيز، عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن الفنان سمير غانم، ، نظرًا للعلاقة القوية والطويلة التى جمعت الاثنين، وتابعت:"بدأو من الصفر ونحتو في الصخر..هو الآن مش قادر يتكلم هو مبلم الآن بعدما علم بالخبر من أحد الصحفيات".