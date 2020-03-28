ترامب: سنصنع مئة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستصنع مئة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم، وذلك بعدما طلب من شركة جنرال موتورز صناعة أجهزة التنفس الصناعية في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده البيت الأبيض لكشف آخر تطورات فيروس كورونا: " وقعت قرارًا يخول وزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء احتياطي الجيش وخفر السواحل للخدمة".





وتابع: "كما صادقت على مشروع الإنتاج الدفاعي، الذي سيسمح بتعبئة وتحريك الطواقم الطبية، ونجري الآن اختبارات لأكثر من 140 ألف شخص".



