الضرب بيد من حديد.. تعليق وزير الأوقاف على مخالفات التجمع في المساجد.. شاهد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيضرب بيد من حديد على أى مخالف لقرارات الوزارة فيما يخص منع التجمعات بالمساجد حفاظًا على حياة المصريين من تفشي فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، موضحًا أنه اتخذ إجراءات حاسمة تجاه من خالفوا قرار الوزارة فيما يخص صلاة الجمعة.

ووجه وزير الأوقاف، رسالة للجماعات الإرهابية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية"، قال خلالها :" وأقول للجماعات الإرهابية تاجرتم بالدين كتير وعيب عليكم لما تتاجروا بحياة الناس".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن شروط إقامة الجمعة لابد أن يتوفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يخشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا فى البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن هناك بعض من خلفوا هذا القرار من بينهم دكتور عقيدة بجامعة الأزهر، رغم علمه بأن ذلك أمر يهدد حياة الناس، اتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين.

وكانت وزارة الأوقاف قد حررت 3 محاضر شرطة لمحاولات أداء صلاة الجماعة وخطبة الجمعة بمحافظات القاهرة بمسجد الكحال بشبرا، وببنى سويف والدقهلية، فى محاولات أداء الخطبة، حيث منعت الأوقاف إقامة صلاة الجمعة والتي حاول البعض إقامتها في الثلاث محافظات مخالفات، وحررت محضرا بقسم الساحل.