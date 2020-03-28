وزير التعليم يعبر عن غضبه من تكرار مطلب استرداد مصروفات المدارس الخاصة.. ويقول للأهالي: مش وقته

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن غضبه الشديد من تعمد بعض أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة إثارة مطالب استرداد "مصاريف الباص" بعد تعليق الدراسة ، في هذه الظروف التي تمر بها الدولة كلها.





وقال وزير التربية والتعليم : ده مش وقته خالص ، فالوزارة منشغلة حاليا بموضوعات أولويات أكثر أهمية "فلو سمحتم مش هانتكلم في المشكلة دي قبل أغسطس القادم بعد انتهاء الأزمة الحالية.



