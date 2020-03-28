عشان عدادك.. 5 خطوات لاستمرار عمل كارت المياه

أوضح اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أتاحت العديد من الوسائل للمواطنين لسداد الفواتير وهى خدمة الدفع الإلكتروني فورى وتطبيق التليفون المحمول 125، لافتا إلى أن تلك الوسائل تتم في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإقرار حظر تنقل المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة مساءً.





وننشر أهم المعلومات التي يجب اتباعها لاستمرار عمل كارت المياه:





يتم استقبال العملاء بداية من يوم السبت 28 مارس الجاري حتى 2 أبريل القادم لإعادة تهيئة الكروت الخاصة بشحن العدادات وفقًا لخطة الإجازات الجديدة التي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان استمرار عمل العداد في تقديم الخدمة بدون انقطاع اعتبارًا من 29 مارس الجاري حتى 30 أبريل القادم.





وعلى جميع العملاء المستفيدين من العدادات مسبوقة الدفع سرعة التوجه لمراكز شحن العدادات.





الشحن بأي قيمة لإعادة تهيئة الكارت الخاص بكل عميل.





الشركة تقوم بالاتصال بالعملاء الحاصلين على العدادات الذكية لحثهم على الشحن لتفعيل خطة الإجازات الجديدة.





الشركة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 125 من أى تليفون أرضى، والرقم 0932301297 من أى تليفون محمول، والرقم 01207125125 من واتس آب.



