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لمنع الزحام.. وزير النقل يطالب المواطنين بالتحرك قبل الثالثة عصرا

السبت 28/مارس/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المترو به 3 خطوط تنقل 3 ملايين راكب وفى ظل الظروف الحالية يحمل 2 مليون راكب، مطالبا المواطنين بالتحرك بالعودة لمنازلهم بدءا من 3 عصرا حتى لا يحدث تكدس قبل الحظر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "on"، :"خفضنا عدد عربات السيدات في مترو الأنفاق لارتفاع نسبة الركاب الرجال خلال الأزمة"، مضيفا إلى أن هناك 8 آلاف كمامة يقدمها لنا أحد رجال الأعمال مجانا.

وذكر وزير النقل، أن هناك مليون راكب يستخدمون السكك الحديدية يوميا انخفضوا إلى نصف مليون خلال أزمة فيروس كورونا.

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