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رياضة

برشلونة يقترب من ضم فرنسيين جديدين

السبت 28/مارس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى نادي برشلونة بقوة خلال الصيف المقبل، إلى ضم العديد من الصفقات الهامة، من أجل بناء فريق قادر على الوصول إلى منصات التتويج، وحصد البطولات.

النادي الكاتالوني ارتبط اسمه خلال الآونة الأخيرة بالعديد من نجوم اللعبة، كان آخرهما، ما كشف عنه تقرير صحفي صدر عن صحيفة سبورت، اليوم الجمعة.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن البرسا مهتم بالفعل، بالحصول على خدمات تانجوي كواسي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 17 عامًا.

الميزة التي تتضمنها الصفقة، هي أن الفرنسي الشاب لم يوقع بعد على أي عقد احترافي، مما يجعل أمر التعاقد معه في غاية اليسر والسهولة.

فرنسي آخر ينضم لقائمة المرشحين للانضمام إلى البرسا، المدافع دايوت أوباميكانو، نجم لايبزيج الألماني، والذي قدم موسمًا رائعًا حتى اللحظة.

يذكر أن اتحادات الكرة في أوروبا أعلنت تأجيل المنافسات المحلية إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

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