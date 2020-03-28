هانى حتحوت: نتيجة تحاليل «كورونا» لمحمد مجدي لاعب الإسماعيلي سلبية





قال الإعلامي هانى حتحوت، محمد مجدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإسماعيلين خرج من الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة تحاليا "كورونا" سلبية.





وأضاف الإعلامي، هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن محمد مجدى، مدافع الإسماعيلي، خرج من الحجر الصحي بعدما ثبت عدم إصابته بوباء كورونا المستجد.





يذكر أن محمد مجدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإسماعيلي، أعلن، الجمعة، أنه يتواجد في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



