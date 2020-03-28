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أخبار البلد

إعلامية كويتية: نبيلة مكرم أدارت ملف أزمة عودة المصريين العالقين باحترافية

السبت 28/مارس/2020 - 02:57 ص
السفيرة الوزيرة نبيلة
السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم
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ميـــس رضــا

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، على الشائعات التى تروجها فئات مأجورة على مواقع  التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج ضد مصر والجالية المصرية في الكويت، لافتة إلى أنه مازالت الحملة الشرسة والممنهجة ضد مصر قائمة يقودها الأصوات النكرة والمغرضين بهدف ضرب العلاقات.

 

وأشادت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، بجهود السفيرة الوزيرة نبيلة مكرم تجاه المصريين العالقين فى الخارج وحرصها الشديد على سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاههم وهو ما ظهر جليا خلال كلمتها قبل يومين فى مناشدتها لهم  بتقديم كافة سبل الدعم للعالقين تحديدًا في الدول التي سيصعب على الدولة المصرية تسيير خط طيران لها إما بسبب عدم فتح المطارات أو لأن العدد قليل جدا لا يسمح بإرسال طائرة .

 وحول موقف عودة المعلمين المصريين بالكويت بعد قرار توقف الدراسة، لفتت الرشيد، إلى أن حديث الوزيرة نبيلة مكرم حول إعطاء الأولوية لأصحاب الظروف الإستثنائية هو قرار مدروس بعناية فى ظل الظروف الراهنة، حيث جاء حديث مكرم حول هذا الأمر هكذا " مصر مهتمة بطلبات المعلمين المصريين بالكويت وتحترم رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن، لكن الأولوية في هذه المرحلة للمصريين العالقين «اللي ملهمش بيت أو سكن أو أسرة أو أي حتة يروحوها» في دولة الكويت ومختلف دول العالم. وأضافت مكرم «الطائرات القادمة من الكويت إلى القاهرة هي طائرات خاصة لأصحاب الظروف الاستثنائية مثل المنتهية إقاماتهم أو حملة تأشيرات السياحة».

 

ووجهت "الرشيد"،  كلمة محفوفة بالمحبة والإجلال لشخص السفيرة  الوزيرة نبيلة مكرم قائلة "أيتها العزيزة الرائعة خلقا وأدبا ورقيا نرفع لك القبعة احتراما وتقديرا " وأرجو منك المعذرة من بعض السفهاء الذين يمثلون أنفسهم ويحرفون حديثك الصحيح  الذى لا تشوبه أي شائبة لأقاويل عارية عن الصحة.
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