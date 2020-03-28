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رياضة

عماد متعب: مباراة اعتزالي ستكون أمام أحد فرق ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس

السبت 28/مارس/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، عن تفاصيل مباراة اعتزاله المرتقبة.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية:" عند رحيلي عن الأهلي لم يتحدثوا معي عن تنظيم مباراة اعتزال لي، لكنهم سيكونون متواجدين في مباراة اعتزالي، بنسبة 99% تم الإتفاق مع الفريق الذي سيواجه الأهلي، وهو نادٍ من هذه الأندية: ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي".

وأضاف متعب:" ليفربول رفض أمر خوض مباراة اعتزالي، اتفقنا مع الفريق ويبقى فقط الاستقرار على موعد المباراة ، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
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