عماد متعب: مباراة اعتزالي ستكون أمام أحد فرق ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس

كشف عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، عن تفاصيل مباراة اعتزاله المرتقبة.





وقال متعب في تصريحات تلفزيونية:" عند رحيلي عن الأهلي لم يتحدثوا معي عن تنظيم مباراة اعتزال لي، لكنهم سيكونون متواجدين في مباراة اعتزالي، بنسبة 99% تم الإتفاق مع الفريق الذي سيواجه الأهلي، وهو نادٍ من هذه الأندية: ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي".





وأضاف متعب:" ليفربول رفض أمر خوض مباراة اعتزالي، اتفقنا مع الفريق ويبقى فقط الاستقرار على موعد المباراة ، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.