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أخبار العالم

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن تطوير لقاح مضاد لكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن نظيره الصيني تشي جين بينج، أخبره أنهم وضعوا نظريات متطورة جدا وحصل على الكثير من المعلومات بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده البيت الأبيض لكشف آخر تطورات فيروس كورونا: "سوف أتحدث مع المسؤولين يوم الإثنين أو الثلاثاء لنقرر ما إذا كنا سنفتح أجزاء من البلاد أم سنتخذ إجراءات أكثر صرامة".

وتابع: " أصبحنا أقرب للتوصل إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكن هناك الاختبارات، وقطاع الطيران هو الأكثر معاناة وسوف نهتم به وبجميع القطاعات المتضررة من أزمة كورونا".



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