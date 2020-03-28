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رياضة

إعلامي سعودي: الأسبوع الأول من أبريل سيحدد مصير الدوري على مستوى العالم

السبت 28/مارس/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، أن الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، سيشهد قرارات حاسمة بشأن مصائر الدوريات المحلية على مستوى العالم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الفراج، عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، "نحن في مرحلة انعدام وزن، العالم يشهد وباءً عالميًا والإصابات تزداد في بعض الدول، والوضع يقول لن تعود مباريات الكرة في الوقت القريب، هل نعتبر في إجازة لمدة 4 أو 5 شهور؟ ما قصة الرواتب؟ وهل في حالة تأخير الراتب، يحق للاعب فسخ عقده وفقًا للوائح الفيفا؟ وعن المحترفين في المملكة، فهم يتساءلون هل يمكنهم السفر لزيارة أهلهم حال فتح السفر؟"

واستطرد "هناك ملامح ظهرت اليوم، فالاتحاد الإنجليزي قرر عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم، لمناقشة مصير الدوري، وهناك بعض الأندية الأوروبية التي بدأت تبلغ الجماهير بإرجاع قيمة التذاكر الموسمية، تحسبًا لإلغاء الموسم أو عدم حضور الجماهير".

وأضاف الفراج "لا أعتقد عودة الجماهير للمباريات قبل الربع الرابع من هذا العام، أو خلال العام المقبل، وسيتم النقاش حول حسم مصير الدوري في الأسبوع الأول من شهر إبريل، سواءً بالاستئناف أو الإلغاء".

وتطرق الفراج للحديث عن التجربة الإنجليزية، قائلًا "الاتحاد الإنجليزي اتخذ قرارًا حاسمًا بإلغاء دوريات الهواة، من الدرجة الثالثة إلى السادسة، فعندنا في السعودية، يفضل اتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة، بأن يتم إلغاء مسابقات دوري الدرجة الثانية ودوري المناطق بالدرجة الثالثة ودوري الناشئين، وأن يتم إلغاء النتائج، ولكن يفضل استمرار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى وكأس خادم الحرمين الشريفين، لقضايا التعاقدات وأمور مالية".
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