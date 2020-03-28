تاحا: البدري حملني خسارة الفريق أمام الإسماعيلي.. وجوزيه أعادني للناشئين.. فيديو

أكد محمد عبد الفتاح تاحا، لاعب فريق حرس الحدود، أن استبعاد حسام البدري له من تشكيل الأهلي عقب الخسارة أمام اللإسماعيلي بالدوري، كان سببا في رحيله عن الأحمر.





وقال تاحا خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فكرت في الرحيل عن الأهلي عقب الخسارة أمام الإسماعيلي بالدوري"





وأفصح: تغيير حسام البدري لي خلال هذه المباراة أقنع الجميع بتسببي في الخسارة.





واردف: وصل لي اكثر من عرض احتراف بعد بطولة كأس العالم للشاب ولكن جوزية رفضهم وشجعني على الاستمرار.





وتابع: ولكن سرعان ما أعادني للناشئين، وبعدها تعرضت للصليبي بعدما تأثرت نفسيًا بقراره.



