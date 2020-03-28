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بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد» الصرف الصحي ترفع المياه المتراكمة بمساكن العبد بالسلام

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 ص
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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كريم ناصر
استجابت للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد بشأن  تجمعات المياه  وتراكمها بمساكن العبد في السلام القاهرة .


وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان  "مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. "  أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود سدد بالخط العمومي وتم عمل اللازم ولا يوجد تجمع مياه .


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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