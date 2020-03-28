استجابة لـ«صدى البلد» الصرف الصحي ترفع المياه المتراكمة بمساكن العبد بالسلام

استجابت للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد بشأن تجمعات المياه وتراكمها بمساكن العبد في السلام القاهرة .









وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "مساكن العبد في السلام تغرق في الصرف الصحي.. " أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود سدد بالخط العمومي وتم عمل اللازم ولا يوجد تجمع مياه .







