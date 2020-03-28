مصائب قوم عند قوم فوائد.. نيوليكس الصينية المستفيد الأكبر من أزمة كورونا

استطاع فيروس كورونا أن يغلق مصانع السيارات حول العالم، بعدما تسبب فى إغلاق وتعليق كل الأنشطة لتصبح المصانع والشركات مجرد مدن صغيرة تسكنها الأشباح.

ونظراً لتطور أزمة فيروس كورونا COVID-19 بشكل مخيف حول العالم، كان قرار جميع شركات السيارات بالإغلاق، فى محاولة لمكافحة إنتشار العدوى والسيطرة على تفشى الفيروس بصورة أكبر حول العالم، وبالتالى إنخفض عدد العاملين بشكل ملحوظ.

ولكن مصائب قوم عن قوم فوائد، فشركة نيوليكس الصينية تقوم على تطوير السيارات لتصبح ذاتية ومختصة بتوصيل الطعام للمنازل، دون أى إحتكاك أو إختلاط بين الشخاص، بالتالى فكل الأنظار تتجه لمثل هذه الشركات.

الأمر الذى دفع أكثر من شركة صينية كبرى لحجز أكثر من 200 حافلة تجارية ذاتية القيادة على مدار الشهرين الماضيين، لإستغلالها بشكل أمثل قد يعوض جزء من الخسائر الفادحة، خاصةً أن شركة صغيرة مثل نيوليكس أنتجت فقط 125 مركبة منذ مايو الماضي.

جدير بالذكر أن الحافلات ذاتية القيادة تقلل فىتواجد البشر، وهو الأمر الذى سيزيد من قيمة القيادة الذاتية فى الفترة الحالية مع تفشى كورونا.