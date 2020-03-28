AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. نيوليكس الصينية المستفيد الأكبر من أزمة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

استطاع فيروس كورونا أن يغلق مصانع السيارات حول العالم، بعدما تسبب فى إغلاق وتعليق كل الأنشطة لتصبح المصانع والشركات مجرد مدن صغيرة تسكنها الأشباح.

ونظراً لتطور أزمة فيروس كورونا COVID-19 بشكل مخيف حول العالم، كان قرار جميع شركات السيارات بالإغلاق، فى محاولة لمكافحة إنتشار العدوى والسيطرة على تفشى الفيروس بصورة أكبر حول العالم، وبالتالى إنخفض عدد العاملين بشكل ملحوظ.

ولكن مصائب قوم عن قوم فوائد، فشركة نيوليكس  الصينية تقوم على تطوير السيارات لتصبح ذاتية ومختصة بتوصيل الطعام للمنازل، دون أى إحتكاك أو إختلاط بين الشخاص، بالتالى فكل الأنظار تتجه لمثل هذه الشركات.

الأمر الذى دفع أكثر من شركة صينية كبرى لحجز أكثر من 200 حافلة تجارية ذاتية القيادة على مدار الشهرين الماضيين، لإستغلالها بشكل أمثل قد يعوض جزء من الخسائر الفادحة، خاصةً أن شركة صغيرة مثل نيوليكس أنتجت فقط 125 مركبة منذ مايو الماضي.

جدير بالذكر أن الحافلات ذاتية القيادة تقلل فىتواجد البشر، وهو الأمر الذى سيزيد من قيمة القيادة الذاتية فى الفترة الحالية مع تفشى كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات ذاتية القيادة.. حل صيني مذهل لمواجهة تفشى فيروس كورونا.. شاهد

سيارة مضادة لـ كورونا في مصر.. شانجان تحارب الفيروس بميزة جديدة

بسبب كورونا.. قرار صارم من وكيل لادا وبي واي دي الصينية بشأن إنتاج السيارات

شركة جيلي تواجه كورونا بطائرات بدون طيار .. فيديو

الوجه المبتسم لـ كورونا.. البيئة تستفيد ومكاسب رهيبة لقطاعي الأدوية والاتصالات

ترشيحاتنا

كورنيش الاسكندرية خطر مميت.. مواطنون تجاهلوا كورونا وخرجوا لـ الفسحة على الشواطئ .. فيديو وصور

قرارات مصيرية وصعبة.. الاتحاد الإنجليزي يصدم الجميع بشأن إلغاء الدوري

ابتسام حماد: منظمة الصحة العالمية منبهرة بأداء مصر فى مواجهة كورونا

الموت يداهم عائلة المطرب حكيم

الخارجية: تصور متكامل عن كيفية إعادة المصريين العالقين في الخارج

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تستخدم فيروس كورونا لتهديد ضابط والهروب من الشرطة

بملابس أنيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار

ليس الخفاش وحده.. النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا