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أخبار العالم

البرازيل تقرر حظر دخول الأجانب لمدة شهر بسبب كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت البرازيل، اليوم السبت، حظر دخول الأجانب من غير حاملي الإقامات في البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل ولمدة شهر، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

وكان الرئيس البرازيلي  جايير بولسونارو عبر عن اعتقاده، أول أمس الخميس، بأن كورونا المستجد، لن يسبب في البرازيل ضررًا بالحجم الذي سببه في الولايات المتحدة، حيث زاد عدد المصابين عن 83 ألفًا حتى الآن.


وشرح أن السبب يعود لجهاز المناعة لدى البرازيلي وقدرته الصحية على مقاومة الوباء والفيروسات، واختصر الأدلة بقوله: ألا ترون أن البرازيلي يغطس بالمجاري، ثم يخرج ولا يحدث له شيء؟.

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