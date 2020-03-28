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بين الناس

استجابة لصدى البلد.. الشركة القابضة ترفع المياه المتراكمة ببشتيل بالجيزة

السبت 28/مارس/2020 - 10:01 ص
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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كريم ناصر
استجابت للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد بشأن  غرق منطقة بشتيل بالجيزة بالمياه. 

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "بشتيل تغرق فى مياه الصرف الصحي" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه بالمعاينة على الطبيعة من قبل فريق الصيانة المختصة للشارع تبين أنه لا يوجد أي طفح صرف صحي ولا توجد مشاكل حاليا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس 01006735360.
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