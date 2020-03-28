استجابة لصدى البلد.. الشركة القابضة ترفع المياه المتراكمة ببشتيل بالجيزة

استجابت للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع صدى البلد بشأن غرق منطقة بشتيل بالجيزة بالمياه.
وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "بشتيل تغرق فى مياه الصرف الصحي" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه بالمعاينة على الطبيعة من قبل فريق الصيانة المختصة للشارع تبين أنه لا يوجد أي طفح صرف صحي ولا توجد مشاكل حاليا.
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