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سيارات

احجز سيارة بي أم دبليو وأنت في منزلك

السبت 28/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يبدو أن عشاق علامتى بى إم دابليو و ميني فى الإمارات العربية المتحدة على موعد مع ميزة جديدة، ستقلل من ذهابهم لأي المعارض الرسمية لشراء ما يفضلون من الموديلات المختلفة.


بعدما أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي وكيل لمجموعة بي أم دبليو في الشارقة ودبي عن تدشين بوابتين رقميتين، تعرض كل المعلومات المطلوبة عن الإصدارات الجديدة بالإضافة لطرق الشراء والتمويل المختلفة.


 وتحتوي صالتا العرض الرقمية الجديدة بسهولة تصفحها واختيار المعلومة بأريحية تامة، وليس ذلك فقط بل التواصل مع الجهات الأخرى المختصة بالتمويل على سبيل المثال لجعل المستهلك على علم بكل تفصيلة ممكنة وهو فى منزله.


وبعد اختيار العميل السيارة التي يرغب بها واختيار كل شىء، يمكنه تحديد تجربة القيادة ومن ثم يتم تسليمه السيارة فى الميعاد الذى يحدده.


ويتيح وكيل bmw و mini فى الإمارات العربية المتحدة معرفة الطرازات المتوفرة، و حجز سيارة، وأيضاً طرق الدفعة من ميعاد تقديم الدفعة الأولى، وحتى دفع الثمن بالكامل، كل ذلك من الإنترنت فقط.

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