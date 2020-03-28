بعد إصابة أصحابهم بفيروس كورونا.. طبيب صيني يعتني بـ 8 كلاب و14 قطة

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في مدينة ووهان بالصين تخلى عدد من مرضى فيروس كورونا عن حيواناتهم الأليفة بسبب متاعب المرض التى جعلتهم غير قادرين على الاعتناء بها.





وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن هذه الحيوانات كان سيكون مصيرها الشارع والتعرض للأوبئة والأمراض وعدم إيجاد الطعام بسبب انتشار فيروس كورونا في ووهان.





قرر الدكتور قاو جين دونغ المدير البيطري لمستشفى مودونغ للحيوانات بووهان بالصين، الاعتناء بـ 8 كلاب و14 قطة لمدة تتجاوز الـ شهرين حتى يحميهم من المخاطر والأمراض .





وعمل الدكتور قاو جين على توفير بيتا دافئا للحيوانات الأليفة على حسابه الخاص أثناء تفشي الوباء عليه لقب "أب الحيوانات الأليفة" داخل مدينة ووهان بالصين.



