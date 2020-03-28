AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة أصحابهم بفيروس كورونا.. طبيب صيني يعتني بـ 8 كلاب و14 قطة

السبت 28/مارس/2020 - 01:54 ص
أب الحيوانات الاليفة
أب الحيوانات الاليفة .. ماقصته وعلاقته بكورونا
Advertisements
اسماء محمد
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في مدينة ووهان بالصين تخلى عدد من مرضى فيروس كورونا عن حيواناتهم الأليفة بسبب متاعب المرض التى جعلتهم غير قادرين على الاعتناء بها.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن هذه الحيوانات كان سيكون مصيرها الشارع والتعرض للأوبئة والأمراض وعدم إيجاد الطعام بسبب انتشار فيروس كورونا في ووهان.

قرر الدكتور قاو جين دونغ المدير البيطري لمستشفى مودونغ للحيوانات بووهان بالصين، الاعتناء بـ 8 كلاب و14 قطة لمدة تتجاوز الـ شهرين حتى يحميهم من المخاطر والأمراض .

وعمل الدكتور قاو جين على توفير بيتا دافئا للحيوانات الأليفة على حسابه الخاص أثناء تفشي الوباء عليه لقب "أب الحيوانات الأليفة" داخل مدينة ووهان بالصين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة تفجر مفاجأة عن مصدر فيروس كورونا القاتل

خوفًا من فيروس كورونا المميت.. تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة.. شاهد

حيلة جديدة لـ الصينيين.. أقنعة للحيوانات للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو وصور

شاهد | بيع الحيوانات المتسببة في انتشار فيروس كورونا سرا رغم حظرها بالصين

ليس البشر وحدهم....50 ألف حيوان مشرد فى شوارع ووهان بعد تفشي فيروس كورونا.. شاهد

لعلاج مصابى كورونا.. هبوط طائرة النقل الثقيل بووهان على متنها 1400 عسكرى..فيديو

ترشيحاتنا

زوجة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي تؤكد تحسن حالته الصحية

استرداد مصروفات المدارس الخاصة.. بشرى للأهالي من وزير التعليم.. فيديو

لماذا توفيت 30 حالة بسبب كورونا فى مصر؟.. الصحة تجيب

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

دولة عربية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

إسرائيل تتورط في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بإثيوبيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس الخفاش وحده.. النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا

حرمان هؤلاء الأشخاص من تلقي علاج كورونا في ولايات أمريكية.. قرارات صادمة

صيني يصاب بعدوى كورونا عبر "سلم" استخدمه جاره المريض.. تفاصيل