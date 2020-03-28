خندق طوارئ في القدس .. نتنياهو يعلن الحرب على فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.





وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.





وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خُصّص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرّر استخدامه لإدارة أزمة كورونا.



