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أخبار العالم

خندق طوارئ في القدس .. نتنياهو يعلن الحرب على فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرًا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خُصّص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرّر استخدامه لإدارة أزمة كورونا. 

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 10، فيما بلغ عدد المصابين 3035، منهم 49 حالة خطيرة، وفقًا لـ"روسيا اليوم". 
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