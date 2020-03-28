أبناء المحروسة.. شباب "منية سندوب" بالدقهلية يواصلون تطهير قريتهم من فيروس كورونا

استمر شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أمس الجمعة فى حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات لليوم الثامن على التوالى في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.





حرص الشباب المتطوع في الحملة على استمرارهم اليومي في تطهير شوارع القرية كاملة بالإضافة إلى تطهير مداخل المنازل والمحلات والشوارع حاملين أجهزة الرش على ظهورهم وسط إشادة وتشجيع من جميع اهالى القرية لهم.





كما طاف الشباب أرجاء القرية وسط مجموعات منتظمة حتى لا يتركون منزل دون تطهير يوميا بالتزامن بالإضافة الى عمليات توعية للأهالي عن طريق مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل منازالهم وتطهيرها باستمرار وكذا الالتزام بقرارات الحكومة التى تصدرها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها قرارات الحظر الاخيره للمحلات والسيارات والمواطنين بمواعيد محددة .





كما أنهى الشباب جولتهم اليومية عقب الانتهاء من حملة التطهير بداخل القرية بالتوجه إلى الطريق السريع أمام القرية والذى يسمى بطريق المنصورة القاهرة أو سندوب ميت غمر ويربط مدينة المنصورة بعدة مراكز ومدن أخرى كما يربط المحافظة بعدة محافظة اخرى وقاموا بتطهير السيارات المارة على طريق كما قاموا بتطهير الحواجز الحديدية وسيارات الشرطة المتواجدة على كمين القرية .



