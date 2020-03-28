نقدم لكم طريقة عمل مغربية اللحم بالبطاطا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مغربية اللحم بالبطاطا

لحم قطع

بطاطا

مغربية

طماطم

بصل ثوم

ديمي جلاس

مكعب مرقة

ورق لورا

حبهان

ملح فلفل اسود

زيت

ذرة

خضرة مفرومة للتزيين

طريقة تحضير مغربية اللحم بالبطاطا

* تقطع البطاطا والبصل والثوم.

* يشوح البصل في زيت الذرة على النار ثم يضاف الثوم ومكعب المرق وورق لورا وحبهان ثم اللحم

* تحمر مكعبات البطاطا في الزيت.

* تضاف الطماطم بعد بشرها.

* تسلق المغربية في ماء على النار ثم يضاف لها الملح والديمي جلاس حسب الرغبة.

* تضاف المغربية فوق خليط اللحم وتزاد الماء والتوابل.