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تعليم

عميد هندسة عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا في موعدها بشهر يونيو

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان طلاب الدراسات العليا يتقلون محاضراتهم باستمرار وبشكل منتظم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للكلية حيث ان عددهم قليل ويتم متابعتهم بشكل مستمر وعلى تواصل دائم بينهم وبين أساتذة الكلية. 

وأوضح خليل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات في موعدها ولا يوجد قرار بتأجيل امتحاناتهم المقرر لها شهر يونيو وهو الموعد الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عميد كلية الهندسة  ان الكلية تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات وتحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بشأن جيمع الطلاب حتى طلاب الدراسات العليا.

وأشار إلى أن الكلية تتبع إجراءات الحكومة وتم تخفيض حجم  العاملين بالكلية  ١٥ يوما إضافية كما هو معمول به حاليا من حيث حضور الفئات المستثناه وهي الأمن والحماية المدنية والشئون العامة  وحدة  وحدة الخدمات التكنولوجية ومن يتم تكليفه بأعمال فقط بالتنسيق مع القيادات.
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