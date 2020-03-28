عميد هندسة عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا في موعدها بشهر يونيو

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان طلاب الدراسات العليا يتقلون محاضراتهم باستمرار وبشكل منتظم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للكلية حيث ان عددهم قليل ويتم متابعتهم بشكل مستمر وعلى تواصل دائم بينهم وبين أساتذة الكلية.





وأوضح خليل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات في موعدها ولا يوجد قرار بتأجيل امتحاناتهم المقرر لها شهر يونيو وهو الموعد الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات.