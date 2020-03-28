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مرأة

لو عندك مشاكل في الغدة الدرقية.. تناول هذا المشروب يوميا

السبت 28/مارس/2020 - 02:09 ص
لوعندك مشاكل في الغدة
لوعندك مشاكل في الغدة الدرقية .. تناول هذا المشروب يوميا
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اسماء محمد
تعد الغدة الدرقية من أكثر المشكلات الصحية التى تؤثر على الإنسان وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل جيد سواء.

وتنقسم مشاكل الغدة الدرقية إلى نوعان، هما: زيادة نشاط الغدة، أو كسل في الغدة.. وفي كلتا الحالتين يعد اللبن العلاج الأمثل.

وذكر موقع " lifehack " أن اللبن يحتوي على نسبة كبيرة من اليود الطبيعي الذي يساعد بشكل كبير في علاج مشاكل الغدة الدرقية كما أنه يحتوى على عناصر غذائية عديدة تساعد في تحسين صحة الجسم.

ومالا يعلمه كثيرون أن الغدة الدرقية تنظم كل وظائف الجسم تقريبًا وذلك من خلال الهرمونات التي تفرزها .

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