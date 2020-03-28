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الأطباء: المحاكمة التأديبية عقوبة ترويج وصفات طبية لعلاج كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:01 ص
نقابة الاطباء
نقابة الاطباء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن ممنوع تماما لأي طبيب التحدث عن الوصفات او العقاقير الطبيبة على السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه الأمور تكون ضمن المناقشات الطبية وليست أن تنشر على العامة.

وأضاف "إيهاب طاهر" خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض الأطباء يتحدثون عن أدوية لعلاج بعض الفيروسات منها كورونا، وهذا قد يتسبب في أزمة أخرى بسبب نقص الأدوية، مشيرا إلى أن هناك أشخاص ليسوا أطباء يخرجون ويتحدثون عن أشياء غير صحيحة بشأن الوصفات والأدوية وللأسف.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن هناك مرصد في نقابة الاطباء لرصد هذه الأمور ويحال إلى لجان التحقيق والمحاكمة التأديبية لأنه تسبب في إلحاق الأذى والضرر للمجتمع والجمهور يسير ورائها بسبب أوهام البعض.

وشدد "إيهاب طاهر" على أن إذا ثبتت المخالفة على الأطباء العقوبات ستبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الايقاف من مهنة الطب ثم الشطب النهائي من نقابة الأطباء، مؤكدا أن العقوبات مختلفة حسب نوع المخالفة التي تمت.
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