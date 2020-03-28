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توك شو

مطرب أرابيسك يكشف سر تركه العمل مع عمار الشريعي

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، الفنان الكبير حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير، للحديث الأعمال الدرامية التي شاركها بها وأبرز النجوم الذين عمل معهم.

وقال الفنان حسن فؤاد حلال حواره مع مني الشاذلي، أن كان يرغب الخروج من عباءة عمار الشريعي، مردفا: كان لازم أعمل حاجة جديدة بعيدا عن لون الشريعي لعلها تكون تجربة مفيدة".

حسن فؤاد هو مطرب مسلسل أرابيسك الشهير،  وكان قد اختفي الفنان عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها».

برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

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