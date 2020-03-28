رئيس الاتحاد الإيطالي: هدفنا استكمال الموسم وسنعلن عن خطتنا لتخفيض الرواتب

لا يزال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، يرفض التفكير في إنهاء موسم الدوري الإيطالي لكنه يكشف أن خطة الأجور ستنتهي بحلول يوم الاثنين.





ويأتي ذلك في ظل حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تخطت الوفيات في إيطاليا ليلة الجمعة، الـ 900 حالة، بسبب الفيروس المستجد.





وقال جرافينا في تصريحاته لراديو سبورتيفا: "الهدف الأساسي هو استئناف الموسم، لقد حددنا سيناريو يتوقع استئناف الدوري لأنني أعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله".





وأضاف: "من واجبنا تنفيذ هذه الفرضية. نحن نعمل أيضًا على فرضيات بديلة، لإعطاء إجابات ملموسة لأنديتنا ومشجعينا ، لقد تم إطلاق العديد من المبادرات ونحاول إيجاد الوساطة بين المواقف المختلفة".





وأتم رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: " سنرسل خطة الرواتب بحلول يوم الإثنين".





ويشير موقع "فوتبول إيطاليا"، إلى أنه من المنتظر أن يتم تخفيض رواتب اللاعبين والتي تكلف خزائن الأندية نحو مليار و400 مليون يورو.



