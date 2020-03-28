سترة جديدة تبتكرها فورد للدراجات

كشفت فورد عن ابتكار جديد، بعد أن أظهرت الاحصائيات أن ركاب الدراجات الهوائية يواجهون الكثير من الأخطار على الطرقات، مما يتسبب في وفاة 2000 راكب بشكل سنوي في القارة الأوروبية وحدها، ولذلك قررت فورد أن تقدم ابتكار يساهم في تقليل تلك الحوادث.

يعتبر هذا الابتكار على هيئة سترة ايموجي (emoji jacket)، حيث تحمل من الخلف لوح لمبات LED مدمجة يسمح للمستخدمين بعرض مزاجهم الحالي عليها للتواصل مع السائقين بشكل أسهل.

تأتي هذه السترة ة مع مرفق تحكم لاسلكي يثبت بالدراجة ويُستخدم لعرض شارات تحذير مختلفة مثل التوقف و الانعطاف لليمين واليسار تمامًا مثل السيارات، بالإضافة إلى عرض مزاج قائد الدراجة سواء، كان سعيدًا أم حزينًا أم غاضبًا.

كما أنها قامت بصناعتها بالتعاون مع خبراء التصميم بشركة Designworks كجزء من حملة مشاركة الطريق والتي تهدف إلى التوعية لتشجيع الناس على ركوب الدراجات بأمان. لكن من المتوقع أن هذه السترة قد تسبب نوع من الإلهاء للسائقين، مما قد يزيد من الحوادث ولا يقللها، ولكن قد يحدث عكس ذلك.