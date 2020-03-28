محافظ الغربية يكشف كواليس ضبط "سايبر" متكدس بالشباب خلال وقت الحظر.. فيديو

كشفت الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كواليس واقعة ضبط "سايبر" متكدس بالشباب مخالف لأوقات حظر الحركة والذي أقرته الدولة لمواجهة أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال رحمي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، أن خلال جولة تفقدية لاحظنا بعض الشباب نازل من إحدى العمارات في مدينة المحلة في أوقات الحظر، مضيفا :"لما سألنا الشباب قالوا أنهم نازلين من سايبر".





وتابع محافظ الغربية، أنه :"لقينا أربع أدوار في هذه العمار بها ألعاب إلكترونية، لقينا جوا عدد كبير من الشباب، وتم إغلاق المكان وتغريم صاحب السايبر"، لافتا إلى أن فهمنا الشباب أن كل ما نفعله لصالحهم في ظل أزمة كورونا.





وأكد أن هناك التزام تام بنسبة 100% بقرار حظر الحركة في محافظة الغربية، مشيرا إلى أن المواطنين مقدرين خطورة الموقف وعارفين صعوبة المرحلة.







وأشار إلى أن كل المسئولين متواجدين في الشارع والناس في منازلها خلال وقت الحظر.