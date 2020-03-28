AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الغربية يكشف كواليس ضبط "سايبر" متكدس بالشباب خلال وقت الحظر.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
 كشفت الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كواليس واقعة ضبط "سايبر" متكدس بالشباب مخالف لأوقات حظر الحركة والذي أقرته الدولة لمواجهة أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رحمي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، أن خلال جولة تفقدية لاحظنا بعض الشباب نازل من إحدى العمارات في مدينة المحلة في أوقات الحظر، مضيفا :"لما سألنا الشباب قالوا أنهم نازلين من سايبر".


وتابع محافظ الغربية، أنه :"لقينا أربع أدوار في هذه العمار بها ألعاب إلكترونية، لقينا جوا عدد كبير من الشباب، وتم إغلاق المكان وتغريم صاحب السايبر"، لافتا إلى أن فهمنا الشباب أن كل ما نفعله لصالحهم في ظل أزمة كورونا.


وأكد أن هناك التزام تام بنسبة 100% بقرار حظر الحركة في محافظة الغربية،  مشيرا إلى أن المواطنين مقدرين خطورة الموقف وعارفين صعوبة المرحلة.


وأشار إلى أن كل المسئولين متواجدين في الشارع والناس في منازلها خلال وقت الحظر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمل مشرف.. محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف قرية سبرباى بالجهود الذاتية

غلق سايبر لخرقه أوقات الحظر في المنوفية.. صور

مفيش هزار.. محافظ المنوفية يشدد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ العقوبات.. وشن حملات تموينية وتفتيشية لضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية

20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية

خلال جولته بـ قطور.. طارق رحمي: أبناء الغربية قدموا صورة مشرفة في الالتزام والانضباط

غلق "سايبر إنترنت" لمخالفة قرار الحظر في الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

وفاة أصغر حالة في أوروبا بفيروس كورونا.. لم تعان من أي مرض

نداء عاجل من وزير النقل للمواطنين بشأن التكدس قبل الحظر.. فيديو

مصر تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا.. وإيطاليا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في أعداد ضحايا الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

عماد متعب: الخطيب رفض طلبي وطريقة خروجي من الأهلي لم ترضني

كورونا مش عايز استهتار.. رواد السوشيال يطالبون بغلق الشواطئ لعدم تكرار سيناريو إيطاليا

حسام عاشور.. مسمار منتصف الأهلي بين مطرقة الاعتزال وسندان لقب عالمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أمل جديد.. حقيقة علاج كورونا بتطعيم الدرن

وفاة أصغر حالة في أوروبا بفيروس كورونا.. لم تعان من أي مرض