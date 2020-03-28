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استشاري أبحاث مناعة: هيئة سلامة الدواء وافقت على استخلاص أجسام مضادة من المتعافين لعلاج مرضى كورونا.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 06:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة وزميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية "FDA"، تفاصيل فكرة العلاج الجديد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، من المتعافين.

 

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، أن الـ  FDA أعطت الضوء الأخضر لبدء تجربة عزل الأجساد المضادة من أشخاص المتعافين بمعنى استخلاص الأجسام المضادة من الأشخاص متعافي فيروس كورونا.

 

وأضاف استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة وزميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية "FDA"، أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المريض المتعافي أن يعمل 3 تحليلات فيروس كورونا ونتيجتها جميعا بالسلب، لافتا إلى أنه بعد ذلك يحدث فصل للأجسام المضادة.

وتابع الدكتور، :"أنا كراجل في هذا المجال اللي حصل أن هيئة سلامة الدواء أعطت الضوء الأخضر بناء على شروط معينة".

 

ويجتاح العالم وباء فيروس كورونا، والذي تسبب في حالة شلل تام لمعظم دول العالم.

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