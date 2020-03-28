بعد نجاح عمر خيرت.. أنغام تطل على جمهورها أون لاين.. تفاصيل

وتضمن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها “العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ، مسألة مبدأ ٢ ، تيمة حب ، زى الهوا ، الداعية”، ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاته، “فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت ، الخواجة عبد ، جيران الهنا ، عفوا أيها القانون ، النوم فى العسل ، مافيا ، عارفة ، قضية عم أحمد ، أنت المصرى ، البخيل وأنا ؛ و١٠٠ سنة سينما”.



