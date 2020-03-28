ليست كورونا.. تعرف على سبب ارتفاع درجة حرارة لاعب الإسماعيلي

كشف الكابتن صبري المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، عن إصابة لاعب الفريق محمد مجدى بكورونا بعد أن قام اللاعب بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها أنا داخل الحجر الصحى ادعولى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصرى،" أنه على الفور اتصل بوالده وقال له أنه ما زال لم تؤكد إصابته حتى الآن، وأخبره أن اللاعب أجرى عملية زرع شعر وهى ترفع الحرارة.





وأكد المنياوى أنه اللاعب أخذت منه مسحة وما زال في انتظار نتائج التحاليل خلال 5 ساعات من الآن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.













وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.



