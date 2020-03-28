AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليست كورونا.. تعرف على سبب ارتفاع درجة حرارة لاعب الإسماعيلي

السبت 28/مارس/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الكابتن صبري المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، عن إصابة لاعب الفريق محمد مجدى بكورونا  بعد أن قام اللاعب بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها أنا داخل الحجر الصحى ادعولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصرى،" أنه  على الفور اتصل بوالده وقال  له  أنه ما زال لم تؤكد إصابته حتى الآن، وأخبره أن اللاعب  أجرى عملية زرع شعر وهى ترفع الحرارة.

وأكد المنياوى أنه اللاعب أخذت منه مسحة وما زال في انتظار نتائج التحاليل خلال 5 ساعات من الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.



وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرجوا من مستشفى العزل.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 102

الصحة: إصابة 38 مصريا وليبي الجنسية بـ فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و 6 وفيات

الصحة: 116 حالة شفاء من كورونا حتى اليوم

الصحة: إصابة 536 شخصا ووفاة 30 وشفاء 116 من كورونا حتى اليوم

الحجر الصحي: مصر من أقل الدول إصابة بـ كورونا لهذا السبب

ترشيحاتنا

كيف نجت اليابان صاحبة أكبر نسبة مسنين من مصير إيطاليا المأساوي ؟

السعودية.. شاب ينقل لوالديه كورونا بعد خرقه حظر التجول

فقوسة: الحمدلله خروج محمد مجدي من الحجر الصحي

باحثون أمريكيون: الصحف وطباعة الورق تقتل فيروس كورونا

نداء عاجل من وزير النقل للمواطنين بشأن التكدس قبل الحظر.. فيديو

الصحة: 11 حالة توفيت بسبب كورونا قبل وصولها مستشفيات العزل.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارات حمراء وصفراء داخل مراكز التسوق في السعودية لحماية المتسوقين

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

مين أحلى؟ هنا الزاهد ورضوى الشربينى تتألقان بنفس الجمبسوت