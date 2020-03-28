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فن

أصالة تقدم حفلا أون لاين يوم 2 أبريل المقبل

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
أصالة
أصالة
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نبيل العدوى
دعما لمبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك، تقدم وزارة الثقافة يوم 2 أبريل المقبل حفل للنجمة أصالة يذاع على شبكة الإنترنت.

وبعد النجاح المدوي لحفل الموسيقار عمر خيرت والذي أذيع أون لاين على صفحة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب، تقدم الوزارة حفلا خاصا للنجمة أنغام يوم 9 من شهر أبريل المقبل في تمام التاسعة مساء.

وتصدر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية تريند "يوتيوب"، وحقق الحفل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وتضمن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها “العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ، مسألة مبدأ ٢ ، تيمة حب ، زى الهوا ، الداعية”، ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاته، “فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت ، الخواجة عبد ، جيران الهنا ، عفوا أيها القانون ، النوم فى العسل ، مافيا ، عارفة ، قضية عم أحمد ، أنت المصرى ، البخيل وأنا ؛ و١٠٠ سنة سينما”.

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