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أخبار العالم

الكويت تعلن وصول أول طائرة إجلاء لمواطنيها من بريطانيا بعد تفشي كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، مساء أمس الجمعة وصول طائرة الخطوط الجوية الكويتية المخصصة لإجلاء مواطنين من لندن ضمن المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإعادة المواطنين العالقين بالخارج وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا.


وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "هذه الرحلة جاءت ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج والتي تسير بنجاح بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية".

واستقبل مطار الكويت أمس الخميس ثلاث رحلات لإجلاء المواطنين قدمت من فرانكفورت ولندن وأبوظبي وذلك بعد يوم واحد من وصول ثلاث رحلات مماثلة قادمة من بيروت والقاهرة والبحرين.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج أمس الأول الأربعاء على أن تستمر حتى الأحد المقبل.

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