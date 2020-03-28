حسام الفحام يكتب: الإسلام وكورونا.. ووصايا رسول الله

فيروس كورونا يعيد فلترة البشرية.. كورونا جاءت رحمة للمؤمنين .. غلاف الكرة الأرضية أصبح أكثر نقاء وأقل تلوثا نتيجة توقف المصانع وحركة النقل والطيران والسياحة .. إن فيروس كورونا يعيد الاعتبار والتقدير لتعاليم الإسلام و توجيهات ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.





أخرج البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسًا، هل يُبْقي من درنه شيئًا»، وفي رواية عند مسلم «هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئًا قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».





من العجيب والغريب أن نجد البرامج المختلفة علي كافة القنوات تنصح المواطنين للوقاية من فيروس كورونا بغسل اليدين والنظافة .. ولم أجد برنامجا واحدا ينصحهم بالوضوء قبل كل صلاة.. و من نعم الله علي المسلم ان فرض عليه الصلاة ولا صلاة بدون وضوء.





واليوم والعالم يلهث خلف الوقاية والعلاج والسيطرة علي وباء كورونا نسي المسلمون أن ينصحوا العالم بتقليد المسلمين بالوضوء خمس مرات ، فمن اهم طرق الوقايه من فيروس كورونا هو غسل اليدين ..وهو موجود في الوضوء





وايضا ان تجعل الاغشية المخاطية مبللة فهذا يمنع الفيروس من اقتحام الاغشية المخاطية وهي المكان الذي يبدأ منه الفيروس بغزو الجسم سواء من اغشية الفم او الأنف او العينين.كما ان الاستنشاق وغسل الفم والوجه يزيل الفيروس ان كان موجودا ويقلل من أعداده في البداية وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالفيروس.





نأتي لأمر مهم تم إثباته اليوم فقط في نتيجة بحث علمي ان غسل اليدين لمدة 30 ثانية كافي لتطهير اليدين من الميكروبات والفيروسات.





لذلك أمرنا رسول الله بغسل كل عضو ثلاث مرات وليس مرة واحدة أثناء الوضوء فغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه بما فيها العينين وغسل الذراعين وهي الأعضاء المعرضة للعدوى ثلاث مرات غسل كل عضو ثلاث مرات كافي جدا للتخلص من اي جراثيم عليها...تكرار ذلك خمس مرات يوميا يقلل جدا من احتمال الاصابة بالعدوى.





عند الخروج إلى الصلاة فأنت تتعرض للشمس في الظهيرة والعصر مع حرارة الجو وحرارة جسدك لا يستطيع الفيروس الحياة في هواء او علي اسطح حرارتها تزيد عن 27 درجة مئوية.





تعرضك للأشعة فوق البنفسجية أثناء صلاة الفجر والمغرب يقتل الفيروس ويقوم بتعقيم جسدك الخارجي وملابسك.. ومن فوائد الصلاة من الناحية العلمية ارتباط أوقات الصلاة بمسارات الطاقة وارتباط مسارات الطاقة باعضاء الجسم خاصه الغدد الصماء وتنشيطها وافرازاتها مما يعطى جسد المسلم طاقة إيجابية وتخلص من الطاقة السلبية 5 مرات يوميا.





ايضا الإسلام يحض دائما على النظافة الشخصية والعامة..والاستحمام ايضا يساعد علي نظافة جسمك والتخلص من اي تلوث فيروسي من اي سطح ملوث.. ايضا نظافة بيتك ومكان عملك ومسحه دائما سواء بمطهر او حتي فوطة مبللة.





بقي أمران يجب الحرص عليهما..شرب سوائل ساخنة بشكل دوري طوال اليوم حتى بكميات بسيطة.. وعدم السلام والتصافح بالايدي فيكفي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للسلام سواء في الدخول او الخروج.





كما ان الإسلام يمنع الخروج من او الدخول الى مناطق الوباء ويحرص على حياة المسلم وهو نوع من العزل الذي امر به رسول الله عندما أمرنا ان ندخل بلد فيها طاعون واذا كنا فيها لا نخرج منها.. والطاعون ليس مرض بل كل وباء يقاس عليه.





الإسلام يمنع البصق في الطرقات .. ويأمرنا رسول الله بوضع أيدينا على الفم عند التثاؤب وبالطبع في العطس وهي من طرق العدوى الاساسية وطرق انتشارها.





ومن أهم عوامل الوقاية من كورونا في الإسلام أنه حرم أكل كل ذي ناب ومخلب وهي السبب الرئيسي في الإصابة بكورونا وانتقاله من الحيوان الي الإنسان في الصين حيث يأكلون كل ما يدب على الأرض او تحت الأرض او فوقها.. ويؤدي هذا الي تحور جيني للفيروس وانتقاله بين البشر.





عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد[1]، رواه البخاري





ايها الانسان : أعد ترتيب نفسك و الجأ لربك وتساءل لماذا أغلق الله المساجد فى وجوهنا.. وصدق قول الشاعر حين قال : دعونا الله في البحر ان ينجي سفينتنا فلما وصلنا للشاطئ عصيناه...!!!



