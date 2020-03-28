رغم تفشي كورونا.. مساجد إندونيسيا تفتح أبوابها أمام المصلين





نشرت قناة "يورو نيوز" تقريرًا يعرض لقطات مصورة توثق لحظات خرق المساجد في إندونيسيا لقرار السلطات بحظر التجول والتجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 87 شخصا وإصابة 1046 حالة.





وقال التقرير إن رجال الدين والمتدينين لم يجدوا داع للخوف من الوباء القاتل، ورأوا ضرورة حظر إقامة صلاة الجمعة في المساجد. واعتبر البعض أن تطهير اليدين وتعقيم المكان قد يكون كافيا لمنع انتقال العدوى.





وقال أباه ناتسير الذي قرر أن يصلي، وكما جرت العادة، صلاة الجمعة في المسجد "إن فيروس كورونا هو من صنع الله"، وبحسب تعبيره فإن هذا الأمر يجب أن يٌترك إلى الله وحده، وعلى المرء تكثيف الصلاة والعبادة في هذه الأثناء ليقي نفسه من الإصابة بالفيروس".



