السعودية.. شاب ينقل لوالديه كورونا بعد خرقه حظر التجول





كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي، عبد الله بن محمد المطلق، أن شابًا لم يلتزم بقرارات حظر التجول والتجمعات وقرر خرق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، والنزول في الشارع، وهو ما تسبب في نقل عدوى فيروس كورونا الجديد لوالديه المسنين.





ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المطلق قوله: "هما يرقدان في العناية المركزة في حالة حرجة، ويُخشى على حياتهما".





وأضاف: "نشدد على أهمية العزلة هذه الأيام مع انتشار جائحة فيروس كورونا، ولزوم المنزل، وعدم مخالطة الآخرين حفاظًا على الأرواح والأنفس؛ لأنها إحدى الضروريات الخمس الواجبة".



