صاحب الـ71 عاما.. عمر خيرت يبهر المصريين فى الحجر المنزلي.. فيديو

وحرص الموسيقار العالمي على عزف عدد من أشهر معزوفاته وسط تفاعل جمهور الأوبرا، وأكثر من نصف مليون خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر.
لـ عمر خيرت رصيد كبير من الأعمال التى قدمها للسينما وتتجاوز 50 فيلما، بالإضافة إلى رصيد تلفزيوني هائل وعدد من الجوائز من مصر والعالم، وعادة ما تنفذ تذاكر حفلاته بمجرد طرحها.
وتتنوع المواد الابداعية التى يتم بثها على صفحة الوزارة بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى الى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والاوبريت منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، بالإضافة الى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية .
لـ عمر خيرت رصيد كبير من الأعمال التى قدمها للسينما وتتجاوز 50 فيلما، بالإضافة إلى رصيد تلفزيوني هائل وعدد من الجوائز من مصر والعالم، وعادة ما تنفذ تذاكر حفلاته بمجرد طرحها.
وتتنوع المواد الابداعية التى يتم بثها على صفحة الوزارة بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى الى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والاوبريت منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، بالإضافة الى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية .