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فن

صاحب الـ71 عاما.. عمر خيرت يبهر المصريين فى الحجر المنزلي.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 04:31 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
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نبيل العدوى
رغم بلوغه الـ71 عاما، إلا أن الموسيقار الكبير عمر خيرت لا يزال قادرا على إبهار المصريين بعد الحفل الكبير الذي قدمه مساء الخميس الماضي وتم بثه على التلييفزيون المصري وشبكة الإنترنت.

وأيضا:

الحفل الذي استضافته دار الأوبرا المصرية، وبث "أون لاين" على موقع وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، ضم كلًا من النجوم "مدحت صالح، علي الحجار، ريهام عبد الحكيم، أمينة خيرت"، فى خطوة استباقية ضد فيروس كورونا.

وحرص الموسيقار العالمي على عزف عدد من أشهر معزوفاته وسط تفاعل جمهور الأوبرا، وأكثر من نصف مليون خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر.

لـ عمر خيرت رصيد كبير من الأعمال التى قدمها للسينما وتتجاوز 50 فيلما، بالإضافة إلى رصيد تلفزيوني هائل وعدد من الجوائز من مصر والعالم، وعادة ما تنفذ تذاكر حفلاته بمجرد طرحها.

وتتنوع المواد الابداعية التى يتم بثها على صفحة الوزارة بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى الى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والاوبريت منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، بالإضافة الى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية .
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