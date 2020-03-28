صاحب الـ71 عاما.. عمر خيرت يبهر المصريين فى الحجر المنزلي.. فيديو

وحرص الموسيقار العالمي على عزف عدد من أشهر معزوفاته وسط تفاعل جمهور الأوبرا، وأكثر من نصف مليون خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر.

لـ عمر خيرت رصيد كبير من الأعمال التى قدمها للسينما وتتجاوز 50 فيلما، بالإضافة إلى رصيد تلفزيوني هائل وعدد من الجوائز من مصر والعالم، وعادة ما تنفذ تذاكر حفلاته بمجرد طرحها.